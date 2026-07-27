Nas últimas horas, Memphis Depay e Corinthians chegaram a um acordo para a renovação do contrato que se encerraria em poucos dias. Solucionadas algumas divergências que vinham travando as negociações, as partes finalmente chegaram a um consenso e o atacante holandês seguirá defendendo as cores do clube paulista.

Com a assinatura do novo vínculo, o Timão passará a pagar R$ 2 milhões por mês ao camisa 10 e não mais os R$ 6 milhões acordados anteriormente. Outro detalhe importante é que as onerosas bonificações, que faziam as cifras do compromisso anterior se elevarem, não existem mais.

O que se mantém é a dívida de R$ 45 milhões que o Alvinegro tem com o atacante. Essa quantia será diluída ao longo dos dois anos de contrato. Aliás, essa é uma outra vitória da diretoria corintiana. Depay e seu estafe queriam três anos de vínculo e não dois.

O fato de o atleta não ter recebido nenhuma proposta satisfatória de outros mercados também pesou a favor da agremiação do Parque São Jorge. Sem um forte assédio de outras equipes, a direção pôde trabalhar na renovação e, ao mesmo tempo, melhorar as condições dos termos para aliviar o lado financeiro da instituição.

Créditos: Instagram/Memphis Depay

Memphis Depay tinha o maior salário do Brasil

Os R$ 6 milhões mensais faziam de Memphis o jogador mais caro do futebol brasileiro, superando até mesmo Neymar. O contrato foi firmado pela gestão anterior do Timão e vinha sendo tratado como “inviável” desde que o início da gestão de Osmar Stabille.

O clube, conforme destacado anteriormente, atravessa uma grave crise financeira e, por isso, não pode se dar ao luxo de bancar um salário tão elevado. Para se ter uma ideia, o Alvinegro está bloqueado por três tranfer bans atualmente.

Enquanto não pagar as dívidas, o time da Neo Química Arena não pode registrar novos atletas e, assim, qualificar o elenco para a sequência da temporada.