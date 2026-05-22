Jogador que provocou após a convocação da Seleção Brasileira pode retornar ao futebol nacional na próxima janela do meio do ano. O atleta em questão é Rodinei, que atualmente defende o Olympiacos, da Grécia, e está na mira do Athletico-PR.

De acordo com o portal ‘ge’, o Furacão demonstrou interesse em contar com o lateral-direito de 34 anos de idade. “Rodilindo”, como carinhosamente passou a ser chamado pelos torcedores brasileiros, por conta de seu carisma, tem só mais um ano de contrato, o que poderia facilitar uma transação.

Apesar disso, o ala é uma das lideranças da equipe grega e uma liberação não é vista como algo fácil de acontecer. No entanto, o Athletico já fez uma consulta formal para entender melhor as condições de negócio e está disposto a evoluir nas tratativas nos próximos dias.

Créditos: Instagram/Rodinei

Uma das prioridades do clube é a contratação de um lateral e, tendo isso em vista, o nome do ex-Flamengo se encaixa perfeitamente. Além de um lateral-direito, o Furacão também quer aproveitar a janela de transferências para ir atrás de dois zagueiros e dois atacantes para a sequência da temporada.

Aqui no Brasil, o atleta vestiu as camisas de Avaí, time que o revelou, Corinthians, Ponte Preta, Internacional e Flamengo. Defendendo as cores do Mengão, fez história conquistando duas Copas Libertadores, um Brasileirão e uma Copa do Brasil.

Rodinei alfinetou convocação da Seleção

Após a convocação de Carlo Ancelotti, o lateral do Olympiacos usou as redes sociais para tirar uma onda e alfinetar o comandante da Seleção Brasileira: “Não fui para a Copa, mas seguirei aqui dando meu melhor na Grécia. E só para lembrar: ainda sou brasileiro”.

Apesar de ter vivido bons momentos nos gramados daqui, o lateral nunca chegou a constar em uma lista do selecionado verde e amarelo. Possibilidade essa que ele mantém viva e que trata como um “sonho”.