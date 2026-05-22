O técnico Fernando Diniz já definiu a prioridade do Corinthians no mercado da bola neste meio de ano. O comandante alvinegro espera contar com um centroavante a partir da segunda metade da temporada para ser sombra ou até mesmo atuar ao lado de Yuri Alberto como dupla de ataque.

Diniz entende que é preciso fortalecer o setor ofensivo para que o Timão chegue forte nas retas finais dos campeonatos para brigar pelos títulos. A ideia é ir atrás de um camisa 9 clássico, o famoso “centroavante-centroavante”. Embora Yuri carregue o número nas costas, ele é um jogador de mobilidade e foge dessa característica.

Com esse perfil traçado, a diretoria alvinegra pretende começar a vasculhar o mercado em breve. A estratégia é procurar um atleta em atividade no futebol brasileiro, que sairia mais barato aos cofres corintianos. Como se sabe, o clube não atravessa uma fase financeira muito boa e não pode se dar ao luxo de gastar muito.

Créditos: Instagram/Yuri Alberto

Vale lembrar que o citado Yuri Alberto está entre os cotados a deixar a Neo Química Arena na janela em caso de proposta. Além dele, Memphis Depay está em final de contrato e ainda não se sabe se haverá renovação. Ou seja, são duas potenciais baixas no setor ofensivo do plantel de Diniz.

Fernando Diniz também quer um ponta

Além de um centroavante goleador, o comandante alvinegro também deseja passar a contar com mais um ponta. A ideia é fortalecer a beirada do ataque com um jogador de velocidade e drible. Everton Cebolinha, do Flamengo, por exemplo, é um atleta que interessa.

Cebolinha tem vínculo com o Fla só até dezembro e, ao que tudo indica, não ficará – com isso, poderá assinar um pré-contrato a partir de julho. Apesar disso, a prioridade da comissão técnica segue sendo mesmo um atacante “matador”.