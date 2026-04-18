Os Estados Unidos possuem um dos maiores exércitos do mundo, com um total de 1.333.030 soldados ativos. Mas engana-se quem pensa que o país norte-americano ocupa o primeiro lugar do ranking das Forças Armadas mais numerosas do planeta. Esse posto é da China.

Segundo números do Global Firepower, o exército com o maior número de pessoas atualmente é o chinês. Ao todo, são 2.035.000 soldados ativos. Considerando que o país asiático detém a maior população mundial, é natural que possua, também, o maior contingente de soldados.

Com um orçamento militar gigantesco, o governo chinês tem apostado cada vez mais no desenvolvimento de suas armas avançadas. Dentro de alguns anos, especialistas da área projetam a nação ameaçando de fato a primazia militar da Rússia e até mesmo dos EUA, considerados a maior máquina de guerra da história.

Créditos: Divulgação/Casa Branca

Os estadunidenses, por sua vez, contam com 1.333.030 soldados ativos. Embora não ocupe a liderança do ranking de quantidade de soldados, o país norte-americano continua detendo as armas mais poderosas e avançadas do planeta. Além de possuir a aliança de outros países poderosos, como os que compõem o bloco da OTAN.

Ainda assim, os Estados Unidos têm visto seu poderio absoluto ser cada vez mais ameaçado por russos e chineses. Por essa razão, não está descartada uma mudança de cenário no universo militar global dentro dos próximos anos.

Índia está entre China e EUA

Além da China e dos Estados Unidos, convém destacar a Índia, que está entre ambos e ocupa a segunda posição do ranking. Os indianos contam com um exército formado por 1.431.550 soldados ativos.

Assim como o vizinho poderoso, a Índia tem uma das maiores populações do mundo, o que ajuda a explicar a alta quantidade de soldados. O país asiático também conta com a proximidade das armas nucleares de potências como China, Rússia e Paquistão.