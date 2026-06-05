Uma obra avaliada em cerca de R$ 40 milhões promete transformar a ligação de uma região que durante décadas enfrentou dificuldades de acesso no Paraná. Após aproximadamente 30 anos de espera, a nova ponte deve conectar comunidades separadas pelo rio e reduzir os impactos do isolamento enfrentado por moradores.

A estrutura será construída sobre o rio Corumbataí, curso d’água localizado na região central do estado. A expectativa é que a travessia represente uma mudança significativa na rotina de quem depende do deslocamento diário, justamente porque o acesso sempre esteve condicionado ao funcionamento de uma balsa.

Durante muitos anos, moradores dos municípios de Godoy Moreira e Barbosa Ferraz precisaram conviver com limitações causadas pela travessia fluvial. No entanto, os problemas se agravavam nos períodos de chuva intensa, quando enchentes dificultavam ou até impediam completamente a passagem entre as duas cidades.

Além dos transtornos para circulação, o isolamento temporário afetava atividades essenciais da população. O acesso ao trabalho, às consultas médicas e às escolas ficava comprometido em diversas ocasiões, criando uma situação que, segundo relatos da própria comunidade, se repetiu por gerações.

A expectativa é que a nova ligação reduza o tempo de deslocamento e ofereça mais segurança para quem utiliza o trajeto. Ao mesmo tempo, a obra é vista como um passo importante para integrar áreas que permaneceram separadas pelo rio durante décadas.

Créditos: Reprodução/Youtube (Edson Croceta)

Obra deve impulsionar desenvolvimento da região

Outro efeito esperado envolve a economia local. Com uma conexão terrestre permanente, a tendência é facilitar o escoamento da produção regional, favorecendo a circulação de mercadorias e fortalecendo a integração entre comunidades que dependiam exclusivamente da travessia por balsa.

O rio Corumbataí, afluente do rio Ivaí, nasce em Pitanga e deságua próximo ao município de Fênix. Seu nome tem origem tupi e significa “rio dos curimbatás”, referência ao peixe curimbatá. Agora, a expectativa dos moradores é que o local deixe de representar uma barreira e passe a simbolizar uma nova fase para toda a região.