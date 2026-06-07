O Chelsea jogou o preço de João Pedro lá no alto. Diante do interesse do Barcelona no atacante, o clube inglês pede algo em torno de 100 milhões para liberá-lo. Enquanto isso, um outro goleador brasileiro, este convocado para a Copa do Mundo, custaria bem menos aos cofres do time catalão.

O atleta em questão é Igor Thiago, destaque do Brentford, da Inglaterra, e chamado por Carlo Ancelotti para a disputa do Mundial. Em alta pela boa temporada que fez pelos Bees e também pela convocação, o centroavante desperta o interesse de várias equipes europeias.

Segundo informações da ESPN Brasil, o Brentford quer uma oferta na casa dos 80 milhões de libras (92,3 milhões de euros) para liberar seu artilheiro nesta janela de transferências de verão no Velho Continente. Para o Barça, que pretende fazer outras movimentações no mercado, seria uma economia significativa.

Créditos: Instagram/Igor Thiago

Além de João Pedro, a equipe blaugrana também tem Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, como alvo para reforçar o setor ofensivo de seu plantel visando a próxima jornada. O argentino, porém, é visto como uma missão mais complicada, tendo em vista que custaria mais caro e existe uma forte concorrência sobre seu futebol.

João Pedro quer jogar no Camp Nou

O que pesa a favor do Barcelona em relação a JP é o fato de o atacante querer trocar o Stamford Bridge pelo Camp Nou. O atleta vê com bons olhos uma mudança de ares e está disposto a se transferir desde que os Blues concordem.

Acontece que o Chelsea não está nem um pouco afim de facilitar as coisas. O contrato firmado entre as partes é longo, válido até meados de 2033, e a agremiação londrina não abre mão de fazer o máximo de dinheiro possível com uma eventual venda.