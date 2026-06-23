O Atlético-MG está passando por um momento de reformulação e, por isso, tem movimentado bastante o noticiário do mercado da bola. Entre as movimentações que o clube belo-horizontino pode fazer na segunda janela de transferências do ano estão as saídas de Igor Gomes e Gustavo Scarpa.

De acordo com informações do jornalista Heverton Guimarães, a diretoria alvinegra trabalha com a possibilidade de negociar os dois meio-campistas. A saída de Igor, por exemplo, estaria muito próxima de acontecer, podendo ser anunciada nos próximos dias. Scarpa, por sua vez, pode seguir o mesmo caminho posteriormente.

Não é de hoje que uma possível saída de Gustavo é especulada. O camisa 10, inclusive, teve o nome ligado a equipes como Vasco da Gama e Santos. Mas ainda não há nada certo em relação ao seu destino. Até o momento, o Galo não se pronunciou oficialmente a respeito das informações.

O que se sabe é que a direção atleticana trabalha visando fazer ajustes no plantel para a segunda metade da temporada. Além do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem pela frente os mata-matas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Um calendário que exigirá profundidade e qualidade do elenco.

Créditos: Pedro Souza / Atlético

Atlético-MG busca reforços

Não são só as saídas que podem acontecer no plantel atleticano. O Galo também segue trabalhando para qualificar o grupo comandado pelo técnico Eduardo Domínguez. Além do zagueiro Léo Duarte, outras peças estão previstas para chegar na janela.

A diretoria alvinegra trabalha com as contratações de três jogadores. Como o clube atravessa um momento financeiro delicado, a ideia é ser o mais certeiro possível nas investidas sem fazer grandes esforços – o que exige mais habilidade no mercado.

A janela, vale ressaltar, abre no dia 20 de julho e se estenderá até o dia 11 de setembro. Depois desse período, só serão possíveis as contratações de jogadores que estiverem livres.