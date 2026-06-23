Nesta terça-feira (23), às 20h (de Brasília), Panamá e Croácia se enfrentam no Toronto Field, no Canadá, em partida válida pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar para o duelo, pedimos para a inteligência artificial prever o que acontecerá no gramado.

Segundo o Gemini, IA do Google, a tendência é que o selecionado europeu tome a iniciativa desde o pontapé inicial. Dispondo de um coletivo e um individual melhor, além do peso da camisa, os croatas tendem a se impor em campo, enquanto os panameños tentarão se fechar ao máximo visando dificultar as ações.

A equipe panameña até conseguirá surpreender nos contra-ataques e na bola parada, mas não será o suficiente. A superioridade de Luka Modric e companhia deve prevalecer e a previsão da inteligência artificial é uma vitória segura dos europeus.

“Palpite do Placar: Panamá 1 x 3 Croácia. Dinâmica do jogo: O Panamá deve tentar surpreender em algum contra-ataque ou bola parada, mas o volume ofensivo da Croácia e a fome de reabilitação de nomes como Musa e Baturina farão a diferença para os europeus construírem uma vitória segura no segundo tempo”, aponta a IA.

Créditos: Instagram/Seleção da Croácia

Croácia busca recuperação após derrota para a Inglaterra

Modric e companhia entram em campo hoje visando dar uma resposta à torcida após a estreia com derrota para a Inglaterra. No fim das contas, o revés por 4 a 2 ficou barato, tendo em vista a grande atuação do goleiro Dominik Livaković.

A briga dos croatas é com Gana pela segunda colocação da chave. Os africanos encaram os ingleses e, se tudo ocorrer como imaginado, devem ser derrotados. Resultado que, combinado com um triunfo da Croácia sobre o Panamá, os colocará em pé de igualdade.

Na terceira e última rodada, croatas e ganeses se enfrentam na Filadélfia. A partida está marcada para o próximo sábado (27), às 18h (de Brasília).