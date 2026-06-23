Nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), Inglaterra e Gana se enfrentam no Gillete Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, em partida válida pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a inteligência artificial projetar o que acontecerá em campo.

Para o Gemini, IA do Google, o selecionado europeu tem mais recursos técnicos e individuais que o time africano. Já o lado defensivo mostrou que não é tão sólido assim no duelo contra a Croácia, o que equilibra o confronto, uma vez que o ataque ganês tem como uma de suas forças a velocidade.

Gana tentará picotar o jogo ao máximo e explorar as transições rápidas. No entanto, a consistência e o volume imposto pelos ingleses deve prevalecer. Por esses fatores, a inteligência artificial aponta um triunfo do English Team, com direito a participações decisivas de Harry Kane e Bukayo Saka.

“Previsão do Placar: Inglaterra 2 x 1 Gana. Os ingleses devem sofrer com a forte marcação e a imposição física africana, mas a qualidade individual de nomes como Kane ou Saka no terço final deve carimbar o passaporte britânico para o topo do grupo de forma antecipada”, prevê o Gemini.

Créditos: Instagram/Seleção da Inglaterra

Inglaterra mostrou força na estreia

Por conta dos talentos que possuem, os ingleses vêm sendo apontados como um dos candidatos ao título. Contudo, o desempenho inconstante deixa todo mundo com um pé atrás e um certo receio de colocar a equipe de fato entre as candidatas.

Na estreia diante da Croácia, o time de Thomas Tuchel surpreendeu não só com a vitória por 4 a 2, mas também pelo bom futebol apresentado. Kane e companhia mostraram que não estão para brincadeira e que podem, sim, brigar pela taça mais cobiçada do planeta bola – que não é erguida pelo país desde 1966.