Cria das categorias de base do Flamengo, o volante Richard Ríos está na mira do Napoli, da Itália, nesta janela de transferências. Enquanto isso, o zagueiro Natan, outra cria da formação rubro-negra, pode trocar de equipe na Espanha, deixando o Real Betis e rumando para o Barcelona.

Segundo informações da imprensa espanhola, o atual campeão espanhol analisa a possibilidade de avançar nas negociações pelo defensor de 25 anos de idade. Uma possível transferência giraria em torno de 30 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a aproximadamente R$ 177 milhões.

Vivendo o melhor momento da carreira, o atleta foi titular do Betis ao longo da última temporada, sendo peça importante na campanha que garantiu a agremiação do Benito Villamarin na próxima edição da UEFA Champions League. Não por acaso, o bom desempenho chamou a atenção de diversas equipes.

Natan fez parte do elenco do Flamengo campeão brasileiro em 2020. Ele ainda passou pelo Red Bull Bragantino antes de ser vendido ao Napoli. Sem espaço no time italiano, foi emprestado ao Betis, em 2024, e depois comprado em definitivo por 9 milhões de euros.

Créditos: Instagram/Natan

Richard Ríos está na mira do Napoli

De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, o Napoli tem o meio-campista colombiano em seu radar para a próxima jornada. A chegada dele ao Diego Armando Maradona, porém, está ligada a uma possível saída de Frank Anguissa.

Além disso, a alta pedida do Benfica pode ser um obstáculo. Comprado por 27 milhões de euros junto ao Palmeiras, o volante não deve deixar a Luz por menos de 35 milhões de euros, valor considerado elevado pelo time italiano neste momento.

Como a equipe de Nápoles passará por uma troca de comando, esse é um fator que também precisa ser considerado. Para o lugar de Antonio Conte, a diretoria napolitana considera a contratação de Massimiliano Allegri.