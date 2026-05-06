O São Paulo confirmou a assinatura de contrato com um jovem jogador formado em Cotia, que passa a ter uma multa rescisória considerada muito alta e chama atenção nos bastidores. O valor estipulado gira em torno de R$ 578 milhões, justamente colocando o atleta como uma das grandes apostas do clube para o futuro.

Trata-se de Lucas Miranda, filho do ídolo Miranda, que assinou seu primeiro vínculo profissional com o São Paulo Futebol Clube. O contrato tem duração de cinco temporadas e reforça a confiança do clube em seu desenvolvimento.

Promessa da base ganha espaço no clube

Revelado nas categorias de base, Lucas Miranda atua como zagueiro, repetindo a posição do pai, e já é visto como uma liderança entre os mais jovens. No entanto, sua trajetória começou cedo, já que ele está no clube desde os 11 anos, o que fortalece sua identificação com o ambiente tricolor.

Na última temporada, o defensor foi campeão do Campeonato Paulista Sub-14 e teve papel importante na campanha vitoriosa. Justamente por isso, acabou sendo escolhido como capitão da equipe, sendo o responsável por levantar a taça, algo que reforça seu perfil de liderança dentro de campo.

Além disso, características físicas e técnicas também chamam atenção, até mesmo entre profissionais do clube. Canhoto, alto e com bom porte físico, Lucas Miranda segue um perfil semelhante ao de Miranda, o que naturalmente aumenta as expectativas sobre sua evolução.

Créditos: Divulgação/São Paulo

Convocações e visibilidade fora de campo

O desempenho consistente também abriu portas para convocações à Seleção Brasileira de base, algo que reforça sua projeção nacional. Em 2025, ele participou de períodos de treinamento e disputou a Copa 2 de Julho, ampliando sua experiência internacional.

Posteriormente, voltou a ser chamado para a disputa da Conmebol Liga Evolución, competição em que o Brasil conquistou o título. Esse histórico recente, no entanto, mostra que o jogador já começa a acumular bagagem mesmo antes de chegar ao elenco principal.

Fora das quatro linhas, sua imagem também passou a ganhar destaque, justamente por atrair o interesse de marcas. O jovem zagueiro possui contrato com a Puma, uma das principais empresas do setor esportivo, o que evidencia seu potencial comercial.

Com a assinatura do contrato profissional, existe a possibilidade de que Lucas Miranda comece a entrar no radar do time principal. Até mesmo internamente, a expectativa é de que seu crescimento seja acompanhado de perto nos próximos anos.

Créditos: Rubens Chiri/São Paulo

Problema em avião muda planejamento na Sul-Americana

Enquanto isso, o São Paulo enfrentou um imprevisto fora de campo que impactou diretamente sua programação recente. A delegação teve o voo ao Chile cancelado na noite de terça-feira (05), após uma falha técnica na aeronave que realizaria o transporte.

Por questões de segurança, o clube optou por não seguir viagem naquele momento, reorganizando toda a logística. O embarque foi remarcado para quarta-feira (06), o que reduziu o tempo de preparação da equipe no local da partida.

Com a mudança, o elenco treinou pela manhã no CT da Barra Funda antes de seguir viagem rumo a Rancagua. O confronto contra o O’Higgins, válido pela Copa Sul-Americana, é direto pela liderança do Grupo C.

O São Paulo soma sete pontos e ocupa a primeira colocação, enquanto o adversário chileno aparece logo atrás com seis. Uma vitória fora de casa pode encaminhar a classificação direta às oitavas, evitando a necessidade de disputar os playoffs.