O jogador Lucas Silva, atualmente no Cruzeiro construiu em Bom Jesus de Goiás uma propriedade rural com foco em criação de cavalos e produção. O atleta transformou suas origens em um refúgio que une investimento financeiro, paixão por animais e momentos de descanso.

A estrutura do local é focada no agronegócio moderno e oferece um ambiente multifuncional para o volante. Esse refúgio pessoal permite ao jogador desacelerar após a rotina de treinos intensos, viagens e a alta pressão vivida durante as competições oficiais do futebol brasileiro.

Estrutura rural e cavalos de elite: Lucas Silva

O haras de Lucas Silva dedica-se intensamente ao treinamento da raça Quarto de Milha, muito utilizada em competições esportivas de laço. O volante acompanha de perto o desenvolvimento dos animais, mantendo diálogo constante com o profissional técnico responsável pelo manejo diário.

Esse envolvimento direto demonstra uma conexão real com as práticas rurais que vão além do simples aporte financeiro. A propriedade também prioriza a eficiência energética e a integração sustentável com a natureza, isso acaba criando um ambiente funcional que equilibra conforto e preservação ambiental.

Pecuária e lazer familiar

Além da equinocultura, o atleta investiu em atividades voltadas à pecuária para explorar todo o potencial produtivo das terras goianas. Essa estratégia amplia a funcionalidade da fazenda, isso vai transformando o espaço em um negócio que também acolhe a família durante as folgas do calendário esportivo.

Entre as atrações da propriedade está uma área reservada para a pesca esportiva, ideal para encontros familiares tranquilos. Esse projeto de vida reflete a busca por qualidade de vida. E o desejo do jogador de manter seus pés no chão, distanciando-se dos holofotes e dos centros de treinamento.

O planejamento do espaço valoriza tradições familiares enquanto investe no setor do agronegócio com tecnologia e sustentabilidade. Essa rotina no campo funciona como o principal equilíbrio emocional para o atleta, isso termina sendo um componente indispensável para manter o foco total nos desafios que acontecem dentro dos gramados.