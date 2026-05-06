Em resposta às fortes chuvas que atingiram algumas regiões brasileiras, o Governo Federal anunciou a liberação do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para moradores de 11 cidades afetadas.

Essa medida, conhecida como “saque calamidade”, permite que os cidadãos retirem até R$ 6.220, dependendo do saldo disponível em suas contas do FGTS. A possibilidade de solicitação começa no dia 6 de maio e se estende até 3 de agosto.

Municípios Beneficiados

Os municípios que podem acessar o saque calamidade incluem localidades do Grande Recife e da Zona da Mata Norte. A decisão de incluir apenas essas cidades, apesar de 23 terem a situação de emergência reconhecida, se deve ao fato de que as áreas selecionadas têm menos de 50 mil habitantes, o que simplifica o processo de liberação dos recursos.

A Caixa Econômica Federal, responsável pela execução do programa, afirmou que o benefício poderá ser ampliado para outras cidades à medida que a documentação necessária for enviada.

Para solicitar o saque, os beneficiários devem ter saldo em suas contas do FGTS e não ter realizado um saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. A solicitação deve ser feita através do aplicativo FGTS, na seção “Saques”.

Os usuários precisam fornecer uma série de documentos, incluindo um documento de identidade, comprovante de residência e, caso necessário, declarações que atestem a residência na área afetada. O processo de solicitação é digital e envolve várias etapas. Primeiro, os usuários devem baixar o aplicativo FGTS e inserir suas informações de cadastro.

Em seguida, devem acessar a opção para solicitar o saque, escolher a categoria “Calamidade pública”, informar o município e anexar os documentos necessários. A Caixa também permite que o valor seja creditado em qualquer conta bancária, facilitando o acesso aos recursos.