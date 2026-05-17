Mães que são responsáveis pela criação de seus filhos sozinhas e estão cadastradas no Bolsa Família podem acessar benefícios financeiros que ajudam a garantir o sustento familiar. Além do valor básico de R$ 600, essas mães têm direito a R$ 150 por cada criança com até 6 anos de idade.

Adicionalmente, é possível receber R$ 50 em circunstâncias específicas, como durante a gestação ou quando há filhos adolescentes. Os valores adicionais já estão disponíveis e são pagos automaticamente às famílias que cumprem os requisitos do programa.

Condições para receber os valores

O Benefício Primeira Infância assegura R$ 150 extras por cada criança de 0 a 6 anos. O Benefício Variável Familiar, que acrescenta R$ 50, é destinado a gestantes, mães de bebês de até seis meses e para cada filho entre 7 e 18 anos incompletos. Por exemplo, uma mãe que tenha um filho pequeno e um adolescente pode acumular esses dois adicionais, aumentando o valor recebido mensalmente.

Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal, geralmente através do aplicativo Caixa Tem, que permite fácil acesso aos benefícios e informações sobre o programa.

Direito das mães que moram sozinhas

Gestantes que vivem sozinhas também têm direito a esses acréscimos, sendo registradas como responsáveis familiares no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Para ter acesso ao benefício, a renda mensal da mãe deve ser de até R$ 218, e é fundamental que os dados no CadÚnico estejam atualizados.

Caso o valor adicional não seja visualizado no aplicativo, a orientação é aguardar a atualização da folha de pagamento. As beneficiárias também podem conferir seus dados no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou buscar informações pelo telefone 121, que é o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social.