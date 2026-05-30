O Bolsa Família é um programa brasileiro que visa transferir renda a famílias em situação de vulnerabilidade social, estabelecendo condicionalidades para garantir que os recursos sejam utilizados para promover o desenvolvimento humano.

Em um recente relatório da ONU, o programa foi destacado como um exemplo positivo de política pública na área de assistência social. O Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, apresentou este documento ao Conselho Econômico Social (ECOSOC), ressaltando a importância de iniciativas que buscam erradicar a pobreza.

Resultados e impactos

O documento ressalta que o Bolsa Família tem contribuído significativamente para a redução da pobreza e a melhoria das condições sociais no Brasil. Os resultados obtidos pelo programa foram considerados relevantes, servindo como referência para outras nações em desenvolvimento.

O relatório menciona que, com um investimento de cerca de 0,5% do PIB (Produto Interno Bruto), países podem implementar políticas semelhantes, visando a assistência social e a inclusão. Além do Bolsa Família, o relatório também cita outros programas de assistência social na América Latina, como Oportunidades, no México, e Famílias em Ação, na Colômbia.

Estes programas compartilham a característica de oferecer transferências de dinheiro condicionadas ao cumprimento de metas em áreas como educação e saúde. O relatório enfatiza que o crescimento econômico deve estar alinhado a políticas sociais que criem empregos e reduzam as desigualdades.

As recomendações incluem a necessidade de investimentos em setores como agricultura e desenvolvimento rural, além de medidas voltadas para a adaptação às mudanças climáticas.

O tema central do relatório é a erradicação da pobreza, que será discutido na Comissão para o Desenvolvimento Social em fevereiro de 2012. A ênfase na necessidade de políticas sociais eficazes é um chamado para que os governos priorizem a proteção social e o desenvolvimento humano em suas agendas.