Em 2026, estudantes participantes do programa Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio e realizarem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão receber um incentivo adicional de R$ 200.

O valor será depositado na mesma conta bancária utilizada para o recebimento das parcelas do programa e tem como objetivo incentivar a permanência dos jovens na escola e apoiar o acesso ao ensino superior.

As inscrições para o Enem 2026 estão abertas até o dia 5 de junho e devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante. O prazo também vale para pedidos de atendimento especializado e para participantes que desejam utilizar nome social.

As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todos os estados brasileiros, sob responsabilidade do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública contam com inscrição pré-preenchida automaticamente no sistema. Mesmo assim, é necessário acessar a plataforma para confirmar os dados, escolher o município onde farão a prova e selecionar a língua estrangeira desejada. Caso necessário, também devem solicitar atendimento especializado.

Taxa de Inscrição e Importância do Enem

Todos os candidatos precisam concluir a inscrição, inclusive os que obtiveram isenção da taxa. Quem não for isento deverá pagar R$ 85 até o dia 10 de junho. O pagamento pode ser realizado por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito em conta, conforme a disponibilidade bancária

O Enem é atualmente uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil. Os resultados podem ser utilizados em programas de ingresso em universidades públicas e privadas, além de processos seletivos de instituições portuguesas conveniadas com o Inep.

O exame avalia o desempenho escolar dos estudantes ao final da educação básica e representa uma oportunidade importante para ampliar o acesso à educação e ao mercado de trabalho.