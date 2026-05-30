O Governo Federal anunciou mudanças nas regras do Bolsa Família relacionadas ao acompanhamento de saúde dos beneficiários. A nova portaria, publicada no Diário Oficial da União, reforça o controle das condicionalidades de saúde exigidas das famílias atendidas pelo programa.

O objetivo é garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso aos serviços essenciais de saúde. Entre as exigências estão a pesagem de crianças, o acompanhamento pré-natal de gestantes e a atualização da vacinação.

Com as novas diretrizes, o Ministério da Saúde será responsável por identificar falhas nesse acompanhamento, verificando quem não recebeu atendimento, os motivos da ausência e como essas informações poderão ser utilizadas para localizar e auxiliar as famílias que necessitam de suporte.

A portaria também define as responsabilidades do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, do Ministério da Saúde, dos estados e dos municípios. Todos deverão monitorar o cumprimento das condicionalidades, sem qualquer alteração nos valores pagos aos beneficiários.

Papel dos municípios e uso das informações

Os municípios terão função fundamental na aplicação das novas regras. As secretarias municipais de saúde deverão planejar e realizar o acompanhamento das famílias, registrar as informações e promover ações para incentivar o cumprimento das exigências do programa.

Também caberá aos municípios identificar dificuldades enfrentadas pelos beneficiários e encaminhar situações de vulnerabilidade aos serviços de assistência social. Outro ponto importante é o registro dos motivos de descumprimento das condicionalidades. A norma proíbe qualquer forma de punição, constrangimento ou exposição dos beneficiários.

Além disso, os dados coletados serão utilizados para elaborar diagnósticos locais sobre riscos à saúde, nutrição e insegurança alimentar. Essas informações servirão de base para a criação e o aperfeiçoamento de políticas públicas municipais.

A portaria também estabelece regras específicas para povos indígenas. Nas áreas urbanas, o acompanhamento ficará sob responsabilidade dos municípios. Já nas aldeias, a tarefa será conduzida pela Secretaria de Saúde Indígena em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, respeitando as particularidades culturais de cada comunidade.