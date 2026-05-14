O estado mais barato para se comprar um carro também é considerado, na visão dos estrangeiros, o mais bonito do Brasil. Trata-se do Amazonas, que entrega benefícios tanto para quem quer se motorizar quanto para os apreciadores das belezas naturais.

Segundo pesquisa da consultoria OnStrategy, especialista em gestão de valor de marca, o Amazonas é o único estado brasileiro cuja imagem externa é superior a interna: 7,03 dos gringos consultados apreciam o território ante 6,47 dos brasileiros. Quanto às categorias beleza/cultura, o lugar tem a maior pontuação: 9,4.

O levantamento de âmbito global mostra que a Amazônia é vista de uma forma mais positiva por quem é de fora do que pelos brasileiros. O mesmo se aplica ao país de uma forma geral: a nota média do solo nacional para os cidadãos de outros países foi de 6,94, enquanto entre os brasileiros foi de 6,34.

Créditos: Prefeitura de Manaus

É provável que as avaliações do Amazonas tenham sido condicionadas à proximidade com o nome da maior floresta tropical do mundo. Devido ao seu papel na regulação do clima global e biodiversidade, a Amazônia é uma marca muito forte para quem vê o Brasil de fora.

Amazonas tem IPVA mais baixo do Brasil

No que diz respeito a parte automotiva, o território amazonense se destaca dos outros estados brasileiros por ter a menor alíquota de IPVA para carros de passeio. Em 2026, as taxas apresentadas pelo estado partem de 1,5% para categorias específicas, superando o 1,9% do Paraná, por exemplo.

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) continua sendo um dos principais encargos anuais para proprietários de veículos no Brasil. Neste ano, as alíquotas seguem sendo definidas por cada estado, o que resulta em diferenças significativas no valor final pago por quem possui carros de passeio, motocicletas ou veículos de carga.