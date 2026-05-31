O estado que hoje possui a CNH mais barata do Brasil também vem sendo apontado como referência nacional na qualidade das rodovias. As mudanças recentes no processo de habilitação, somadas aos resultados ligados à infraestrutura viária, colocaram a unidade federativa entre os principais destaques do país em 2025.

São Paulo passou a oferecer custos menores para quem deseja tirar a primeira habilitação após alterações promovidas pelo Detran-SP. Atualmente, os cidadãos pagam R$ 105,66 referentes às taxas de agendamento dos exames teórico e prático, enquanto a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação pode ser emitida gratuitamente.

Além disso, o modelo digital deixou de exigir obrigatoriamente a emissão do documento físico para os motoristas que preferirem utilizar apenas a habilitação pelo celular. Com isso, o cidadão deixa de gastar R$ 137,79 relacionados à emissão e ao envio da versão impressa da CNH.

Segundo o Detran-SP, a proposta faz parte de uma transformação mais ampla nos serviços públicos oferecidos pelo estado. A intenção é justamente simplificar processos, ampliar a autonomia da população e adaptar os serviços à rotina atual, em que o celular já concentra bancos, documentos e outras informações do dia a dia.

Com cerca de 5 milhões de emissões de CNH por ano, a expectativa é de impacto direto no orçamento dos paulistas. O órgão ainda reforça que a CNH digital possui a mesma validade jurídica da versão física e pode ser utilizada normalmente em todo o território nacional.

Créditos: Marcello Casal JR/ Agência Brasil

São Paulo lidera ranking das melhores rodovias

Além do destaque envolvendo a habilitação, São Paulo apareceu na liderança do Ranking de Competitividade dos Estados 2025. O levantamento foi elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) com base em dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT), utilizando notas de 1 a 5 para avaliar a qualidade das rodovias brasileiras.

O estado alcançou nota 4,06 e ficou na primeira colocação nacional graças aos investimentos em concessões, manutenção e ampliação da malha rodoviária. Sergipe e Mato Grosso do Sul aparecem logo atrás, ambos com 3,66, enquanto Rio de Janeiro e Distrito Federal fecham o top 5 com nota 3,56.