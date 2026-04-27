Jean Todt, ex-chefe da Ferrari, revelou que Michael Schumacher cometeu irregularidades durante a disputa do campeonato de Fórmula 1 de 2006 contra Fernando Alonso. Em uma entrevista ao podcast High Performance, Todt mencionou um incidente específico no Grande Prêmio de Mônaco, onde Schumacher foi punido por atrapalhar a volta rápida de Alonso na classificação.

Todt destacou que, apesar de considerar Schumacher um piloto excepcional, ele pagou caro por perder o controle em momentos decisivos. O ex-dirigente afirmou que a ação de Schumacher em Mônaco, ao parar propositalmente na pista, foi um erro que lhe custou o campeonato. Segundo Todt, essa conduta não era típica do piloto alemão, que, segundo ele, não possuía habilidade para realizar trapaças de forma eficaz.

Tentativas de trapaça de Michael Schumacher

Todt afirmou que Michael Schumacher tentou agir de forma desonesta em algumas ocasiões, mas falhou em suas tentativas. Ele mencionou que, embora Schumacher tivesse a capacidade de realizar manobras que poderiam ser consideradas como trapaças, ele não sabia como fazê-las corretamente.

Essa ineficiência nas tentativas de manipulação foi um fator que contribuiu para a perda do campeonato em 2006, quando Alonso conquistou o bicampeonato e interrompeu a sequência de títulos da Ferrari.

Após o campeonato de 2006, Michael Schumacher anunciou sua aposentadoria da Fórmula 1 pela primeira vez. No entanto, ele retornou à categoria em 2010, competindo pela equipe Mercedes até 2012.

Durante sua carreira, Schumacher se destacou como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, acumulando sete títulos mundiais e 91 vitórias em Grandes Prêmios. Sua trajetória incluiu passagens marcantes por equipes como Benetton e Ferrari.

Michael Schumacher é amplamente reconhecido por sua excepcional pilotagem e dedicação ao esporte. Ele detém recordes notáveis, incluindo o maior número de campeonatos ao lado de Lewis Hamilton.

Sua carreira, no entanto, sofreu um revés em 2013, quando sofreu um grave acidente de esqui que resultou em uma lesão cerebral. Desde então, a vida privada de Schumacher tem sido marcada por desafios, mas seu legado na Fórmula 1 continua a inspirar novas gerações de pilotos.