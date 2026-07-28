Antes do fim do calendário de julho, o Bolsa Família continua realizando depósitos conforme o cronograma definido pelo Governo Federal. Nesta quarta-feira, 29 de julho, recebem os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 8. O pagamento segue a organização tradicional adotada pelo programa.

Calendário segue ordem do NIS

Os repasses do Bolsa Família acontecem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês. A definição da data considera o último dígito do NIS de cada beneficiário, permitindo que os pagamentos sejam distribuídos ao longo do período sem concentração em um único dia.

Em julho de 2026, os depósitos começaram em 20 de julho e serão concluídos no dia 31. Quem possui NIS final 8 recebe nesta quarta-feira (29), enquanto os beneficiários com final 9 e 0 terão os créditos liberados nos dias seguintes, encerrando o calendário mensal.

O número do NIS pode ser consultado no cartão do programa ou em canais oficiais de atendimento. Conhecer essa informação é importante para acompanhar corretamente a data prevista para o depósito e evitar deslocamentos desnecessários até os pontos de saque.

Créditos: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Benefício conta com valor mínimo e adicionais

O Bolsa Família garante um pagamento mínimo de R$ 600 por família. Além desse valor, o programa prevê complementos calculados conforme a composição familiar, buscando ampliar o suporte financeiro para quem possui maior número de dependentes.

Entre os benefícios adicionais está a Renda de Cidadania, que paga R$ 142 por integrante da família. Caso o cálculo fique abaixo do valor mínimo estabelecido, o Benefício Complementar é aplicado para assegurar que o domicílio receba pelo menos R$ 600.

Também existem parcelas específicas destinadas a determinados públicos. Crianças de até seis anos geram adicional de R$ 150, enquanto gestantes, jovens entre sete e 17 anos e bebês de até sete meses garantem um acréscimo de R$ 50 por beneficiário enquadrado nas regras.