Um feriadão prolongado até o quinto dia de maio começa a ganhar forma em algumas cidades brasileiras, e trabalhadores podem aproveitar até dois dias extras de descanso em locais onde a data é considerada feriado municipal. No entanto, essa folga não é nacional e depende diretamente das decisões locais previstas em lei.

A data de 5 de maio é lembrada internacionalmente, mas no Brasil assume significados próprios em diferentes municípios. Justamente por isso, algumas cidades adotaram o dia como feriado oficial por motivos históricos, religiosos ou administrativos.

Cidades confirmam feriado municipal em 5 de maio

A possibilidade de descanso prolongado está ligada ao fato de municípios poderem instituir até quatro feriados locais, conforme estabelece a Lei 9.093 de 1995. No entanto, cada cidade define suas datas de forma independente, o que explica a variação pelo país.

No Amazonas, Novo Airão celebra a Festa do Padroeiro Santo Ângelo, enquanto no Espírito Santo, Santa Maria de Jetibá comemora sua emancipação político-administrativa. Já em Mato Grosso, Santo Antônio do Leverger marca o Dia do Marechal Cândido Rondon, figura ligada à história local.

Outras cidades também entram na lista, como Pedras de Fogo, na Paraíba, Uraí, no Paraná, e Segredo, no Rio Grande do Sul, todas celebrando aniversários municipais. Em Sergipe, Maruim também relembra sua emancipação, ampliando o grupo de cidades com feriado confirmado.

Em São Paulo, três municípios aderem à data: Biritiba-Mirim, Garça e Itariri, cada um com motivações próprias. Até mesmo celebrações religiosas aparecem, como em Itariri, que homenageia São Benedito, padroeiro da cidade.

Lei permite autonomia para estados e municípios

A existência desses feriados locais é possível graças à legislação que distribui competências entre estados e municípios. No entanto, enquanto estados têm suas datas magnas, os municípios podem escolher até quatro feriados próprios ao longo do ano.

Essa autonomia faz com que o chamado “feriadão” não seja uniforme em todo o país. Justamente por isso, trabalhadores precisam verificar se a cidade onde atuam ou residem aderiu à data para saber se terão folga.

Mesmo assim, em locais onde o feriado é reconhecido, o descanso pode se estender, especialmente quando combinado com finais de semana. Isso acaba criando a sensação de um feriadão prolongado, ainda que não seja uma regra nacional.

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Atraso de pagamentos nos feriados

Além do descanso, o início de maio traz outro impacto importante para trabalhadores: o calendário de pagamentos. O Dia do Trabalhador interfere diretamente na contagem dos dias úteis para o pagamento de salários.

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, o pagamento deve ser feito até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. No entanto, domingos e feriados não entram nessa conta, o que altera o cronograma em meses como maio.

Neste cenário, o primeiro dia útil cai em 2 de maio, seguido por 4, 5, 6 e 7 de maio como sequência até o quinto dia útil. Mesmo para quem trabalha aos domingos, essa lógica não muda, já que o domingo não é considerado dia útil.

Essa dinâmica também afeta a organização financeira das famílias, que costumam usar o quinto dia útil como referência para pagamentos e compras. No entanto, nem todas as obrigações seguem essa regra, como o aviso prévio, que é contado em dias corridos.

Assim, o início do mês mistura descanso para alguns e atenção redobrada para outros, justamente por causa dos impactos no calendário. Até mesmo quem não terá folga pode sentir os efeitos indiretos dessa combinação entre feriado e prazos financeiros.