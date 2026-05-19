A implementação de um novo aplicativo do Bolsa Família representa um avanço significativo na forma como os beneficiários podem acessar informações sobre seus benefícios.

Com mais de 21 milhões de famílias atendidas, essa atualização, desenvolvida em colaboração com a Caixa Econômica Federal, visa facilitar o acompanhamento de pagamentos e pendências cadastrais diretamente pelo celular.

Funcionalidades do aplicativo

A nova versão do aplicativo oferece uma interface simplificada, com botões maiores e menus adaptados para idosos e pessoas com pouca familiaridade tecnológica. Os beneficiários podem consultar o calendário de pagamentos, receber notificações de aviso e verificar possíveis bloqueios ou inconsistências em seu cadastro.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) destacou que a reformulação do aplicativo visa aumentar a acessibilidade. A plataforma agora é compatível com leitores de tela, permitindo que pessoas com deficiência visual naveguem por áudio Essas melhorias são parte de um esforço maior para garantir que todos os beneficiários tenham acesso às informações necessárias sobre o programa.

Além das funcionalidades para os beneficiários atuais, o aplicativo também inclui uma seção informativa voltada para quem ainda não faz parte do Bolsa Família. Esse espaço oferece orientações sobre os critérios de renda, funcionamento do Cadastro Único e o calendário de pagamentos.

A inscrição inicial no programa continua sendo feita presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos municípios. O Governo do Brasil planeja implementar novas funcionalidades no aplicativo nos próximos meses.

Entre as novidades estão o rastreamento da entrega do cartão físico, a possibilidade de escolher a conta bancária para recebimento do benefício e um mecanismo de “retorno garantido” para famílias que deixaram o programa após aumento de renda, mas que voltaram à condição de vulnerabilidade.

A atualização do aplicativo coincide com o início do calendário de pagamentos de maio, que já começou com os depósitos para beneficiários com Número de Inscrição Social final um. O pagamento segue um cronograma escalonado, assegurando que todos os beneficiários recebam seus valores de forma organizada.