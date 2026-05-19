O Flamengo pode embolsar valores significativos na janela de transferências do meio do ano sem sequer fazer esforço. Isso porque o clube carioca possui percentuais dos direitos econômicos de dois jogadores que podem ser vendidos pelo Corinthians para a Europa.

Um deles é Hugo Souza, que já esteve na mira do Milan, da Itália, e hoje está na mira do Besiktas, da Turquia. Para tirar o goleiro da Neo Química Arena, os turcos estão dispostos a desembolsar 10 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 59 milhões – cifras consideradas baixas.

Já o outro é Matheuzinho. Alvo do Zenit, da Rússia, o lateral-direito recebeu uma oferta de 7 milhões de euros (R$ 41,3 milhões) no começo do ano. Com ele ainda sendo observado pelos russos, o Timão estabeleceu o valor de 15 milhões de euros (R$ 88,6 milhões) para dar andamento no negócio.

Créditos: Instagram/Matheuzinho

Nos dois casos, o que pesa contra o Alvinegro Paulista é o fato de ter fatias grandes dos direitos dos atletas. Para se ter uma ideia, o Mengão, que pode se dar muito bem nessa história, possui 40% do passe de Hugo e 30% do passe de Matheuzinho.

Flamengo está atrás de reforços

Enquanto aguarda o desenrolar das negociações envolvendo o arqueiro e o lateral, o Fla também olha com atenção para os possíveis reforços. Com a queda precoce na Copa do Brasil, os pedidos por contratações aumentaram, assim como a pressão sobre o trabalho do técnico português Leonardo Jardim.

As informações dão conta de que o Mengo tem interesse em um volante de marcação, um lateral-esquerdo, um meia-atacante e um ponta. Ou seja, movimentações para qualificar todos os setores do elenco flamenguista, o mais caro do continente em termos salariais e o segundo mais valorizado, ficando atrás apenas do Palmeiras.