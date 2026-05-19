Jogador desejado por Atlético-MG, São Paulo e Corinthians não tem planos de deixar a Europa para atuar no futebol brasileiro. O atleta em questão é Lucas Ferreira, de 20 anos de idade, que atualmente defende as cores do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Segundo informações da Itatiaia, o jovem atacante, cria das categorias de base do Tricolor Paulista, está na mira dos três grandes do cenário nacional. Tanto o Galo quanto os gigantes paulistas realizaram sondagens para saber mais a respeito da situação dele no Shakhtar e tentar um empréstimo.

Ferreira cogita avaliar as propostas, mas não tem pretensão de trocar o Velho Continente pelo Brasil por agora. Embora não seja titular na equipe ucraniana, ele tem a ideia de permanecer por lá antes de pensar na possibilidade de um retorno, tendo em vista que tem potencial para se desenvolver.

Créditos: Instagram/Lucas Ferreira

Em janeiro deste ano, o Benfica, de Portugal, e o Midtjylland, da Dinamarca, fizeram propostas pelo atacante. A mais elevada delas foi dos lusitanos: 12 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões). Ambas foram recusadas pela equipe de Donetsk, que não tem interesse em se desfazer do camisa 27.

Clubes brasileiros querem se reforçar

Atlético, SP, Corinthians e os demais times brasileiros ainda têm compromissos a cumprir antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo. No entanto, já começam a pensar na janela de transferências do meio do ano, que será aberta em julho.

A ideia é usar o período de contratações para fortalecer os elencos mirando a sequência da temporada de 2026. Movimentos que não acontecem por acaso, uma vez que Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil vão afunilar no segundo semestre.

No caso do trio citado, o melhor cenário é aproveitar as oportunidades de mercado que se apresentam. Os três não passam por momentos financeiros favoráveis e não podem se dar ao luxo de esbanjar na janela.