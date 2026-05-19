A semana começou com uma importante atualização para os beneficiários do Bolsa Família. A partir de 18 de maio, mais de 19,08 milhões de famílias em todo o Brasil recebem o pagamento referente ao mês de maio.

O programa, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), abrange cerca de 49,57 milhões de pessoas, com um benefício médio de R$ 678,01 por domicílio. O investimento do Governo do Brasil neste mês é de R$ 12,9 bilhões.

Novas famílias e Regra de Proteção

Em maio, o programa inclui 159.248 novas famílias que conseguiram aumentar sua renda e agora fazem parte da Regra de Proteção. Este mecanismo assegura que, por até 12 meses, as famílias que superarem o limite de renda de R$ 218 por pessoa possam continuar recebendo 50% do valor do benefício, desde que sua renda não exceda R$ 706 per capita.

A distribuição dos benefícios varia entre as regiões do país. O Nordeste é a área com o maior número de beneficiários, totalizando mais de 8,90 milhões de famílias e R$ 5,99 bilhões em repasses. O valor médio por domicílio na região é de R$ 673,48. No Sudeste, 5,41 milhões de lares recebem R$ 3,61 bilhões, com uma média de R$ 671,31 por família.

O Norte do Brasil conta com 2,46 milhões de famílias beneficiadas, com um repasse de R$ 1,73 bilhão e um valor médio de R$ 707,13, o mais alto entre as regiões. O Sul registra 1,30 milhão de famílias atendidas, enquanto o Centro-Oeste soma 1 milhão de lares.

Além do benefício principal, o programa oferece várias modalidades de apoio. O Benefício Primeira Infância (BPI) é destinado a 8,37 milhões de crianças de até sete anos, totalizando R$ 1,18 bilhão em repasses.

O Benefício Variável Familiar Criança (BVC) atende 11,51 milhões de crianças e adolescentes entre sete e 16 anos, enquanto o Benefício Variável Gestante (BVG) contempla 649,7 mil grávidas.