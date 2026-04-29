Nesta terça-feira (28), a Fifa aprovou três novas regras no futebol durante o seu congresso anual, realizado em Vancouver, no Canadá. As mudanças no regulamento valerão para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada entre junho e julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Uma delas determina que o jogador que cobrir a boca para falar com outro atleta em uma situação de confronto no campo será punido imediatamente com o cartão vermelho. A medida visa combater atos discriminatórios, como o cometido pelo atacante Gianlucca Prestianni, do Benfica, contra Vinícius Júnior, do Real Madrid.

A segunda alteração, por sua vez, diz respeito aos atletas ou membros da comissão técnica que possam abandonar o campo em protesto contra uma decisão da arbitragem. Em caso de saída individual, o profissional será punido com cartão vermelho. Já o abandono coletivo configurará derrota por W.O.

Créditos: Divulgação/Fifa

Recentemente, a seleção de Senegal abandonou o campo após a arbitragem marcar um pênalti a favor de Marrocos na final da Copa Africana de Nações. Após um tempo, os senegaleses voltaram ao gramado e ficaram com o título na prorrogação. Dois meses depois, o duelo foi parar na justiça e Marrocos foi declarado campeão.

3ª regra da Fifa também envolve cartões

Quanto à terceira regra oficializada pela International Football Association Board (IFAB), trata-se de uma alteração nas diretrizes dos cartões no Mundial. A medida já havia sido aprovada antes do congresso de Vancouver e passará a valer em junho.

De agora em diante, os atletas que receberem cartão amarelo durante a primeira fase terão a punição zerada antes do início do mata-mata. Até então, os cartões só eram zerados nas quartas de final, o que podia acarretar em desfalques no primeiro jogo eliminatório.

O pontapé inicial da Copa do Mundo de 2026 será dado no dia 11 de junho, com México e África do Sul se enfrentando no Estádio Azteca, na Cidade do México.