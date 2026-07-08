Com o encerramento das oitavas de final, o Brasil já sabe sua posição final na Copa do Mundo de 2026. Eliminada pela Noruega de Haaland, a Seleção ficou com a 11ª colocação no ranking, a segunda pior em toda sua história no maior torneio de futebol do planeta.

Os comandados de Carlo Ancelotti igualaram a campanha de 1966, quando a então bicampeã caiu na fase de grupos. Naquela época, o torneio realizado na Inglaterra, que terminou com os anfitriões erguendo a taça, contou com 16 participantes.

O desempenho deste ano só não foi pior que o de 1934, quando a equipe verde e amarela disputou apenas uma partida, contra a Espanha, foi eliminada e fechou sua participação na 14ª posição. Único país a disputar todas as edições, o Brasil soma 23 participações.

Campeão em cinco oportunidades (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), o selecionado canarinho foi vice em duas (1950 e 1998) e terceiro em outras duas (1938 e 1978). Além disso, ficou em quarto duas vezes (1974 e 2014), em quinto quatro vezes (1954, 1982, 1986 e 2006), em sexto três vezes (1930, 2010 e 2018), em sétimo uma vez (2022) e em nono uma vez (1990).

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Veja o ranking da Copa de 2026 do 9º ao 48º