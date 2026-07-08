Com o encerramento das oitavas de final, o Brasil já sabe sua posição final na Copa do Mundo de 2026. Eliminada pela Noruega de Haaland, a Seleção ficou com a 11ª colocação no ranking, a segunda pior em toda sua história no maior torneio de futebol do planeta.
Os comandados de Carlo Ancelotti igualaram a campanha de 1966, quando a então bicampeã caiu na fase de grupos. Naquela época, o torneio realizado na Inglaterra, que terminou com os anfitriões erguendo a taça, contou com 16 participantes.
O desempenho deste ano só não foi pior que o de 1934, quando a equipe verde e amarela disputou apenas uma partida, contra a Espanha, foi eliminada e fechou sua participação na 14ª posição. Único país a disputar todas as edições, o Brasil soma 23 participações.
Campeão em cinco oportunidades (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), o selecionado canarinho foi vice em duas (1950 e 1998) e terceiro em outras duas (1938 e 1978). Além disso, ficou em quarto duas vezes (1974 e 2014), em quinto quatro vezes (1954, 1982, 1986 e 2006), em sexto três vezes (1930, 2010 e 2018), em sétimo uma vez (2022) e em nono uma vez (1990).
Veja o ranking da Copa de 2026 do 9º ao 48º
- 9º México
- 10º Colômbia
- 11º Brasil
- 12º Estados Unidos
- 13º Portugal
- 14º Canadá
- 15º Egito
- 16º Paraguai
- 17º Holanda
- 18º Alemanha
- 19º Costa do Marfim
- 20º Croácia
- 21º Japão
- 22º Austrália
- 23º RD Congo
- 24º Gana
- 25º Equador
- 26º África do Sul
- 27º Suécia
- 28º Áustria
- 29º Bósnia
- 30º Argélia
- 31º Senegal
- 32º Cabo Verde
- 33º Irã
- 34º Coreia do Sul
- 35º Turquia
- 36º Escócia
- 37º Uruguai
- 38º Arábia Saudita
- 39º República Tcheca
- 40º Nova Zelândia
- 41º Catar
- 42º Curaçao
- 43º Panamá
- 44º Jordânia
- 45º Haiti
- 46º Uzbequistão
- 47º Tunísia
- 48º Iraque
Deixe um comentário