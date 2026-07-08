Jorge Jesus é um treinador que ganhou fama e reconhecimento no Brasil, após o excelente trabalho à frente do Flamengo em 2019, que rendeu títulos como da Copa Libertadores, Brasileirão; e ainda o vice campeonato Mundial. Agora, o comandante deve ter um novo desafio, no comando da Seleção de Portugal.

O técnico está cada vez mais próximo de assumir o comando da Seleção Portuguesa de Futebol. Segundo informações divulgadas pelo jornal A Bola, as negociações estão em fase avançada e o contrato do treinador deverá ter validade até 2030.

Caso o acordo seja oficializado, Jorge Jesus permanecerá à frente da seleção durante dois dos principais compromissos do calendário internacional: a UEFA Euro 2028 e a Copa do Mundo FIFA de 2030, competição que terá Portugal entre os países-sede.

🇵🇹 Seleção de Portugal tem pressa e quer fechar com Jorge Jesus até domingo.



O treinador de 71 anos, inclusive, recusou a renovação de contrato com o Al Nassr para assumir um projeto de 4 anos com Portugal.



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Ganho do treinador será inferior ao recebido na Arábia Saudita

O salário do treinador, no entanto, será significativamente inferior ao que recebia em seu último clube, o Al-Nassr. De acordo com a publicação, Jorge Jesus deverá receber cerca de 4 milhões de euros brutos por temporada, o equivalente a aproximadamente R$ 23,5 milhões por ano.

Isso significa um ganho mensal de aproximadamente R$ 1,9 milhão por mês. No futebol saudita, seus vencimentos giravam em torno de 12 milhões de euros anuais, uma diferença de aproximadamente R$ 46,5 milhões, algo em torno de R$ 3,8 milhões mensais.

A expectativa é que o treinador leve sua comissão técnica para a seleção, formada pelos auxiliares João de Deus e Fábio Jesus, pelo preparador físico Márcio Sampaio e pelos analistas Rodrigo Araújo e Gil Henriques.

O anúncio oficial deve ser feito em breve pela Federação Portuguesa de Futebol. Jorge Jesus substituirá o espanhol Roberto Martínez, que deixou o cargo após a eliminação de Portugal para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo.