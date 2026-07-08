Milhões de trabalhadores que possuíam saldo em contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 31 de dezembro de 2025 aguardam a distribuição do lucro do fundo referente ao exercício de 2025.

A expectativa é que os valores sejam creditados automaticamente pela Caixa Econômica Federal até o dia 31 de agosto de 2026, conforme o calendário previsto para este ano.

Terão direito ao crédito todos os trabalhadores que mantinham saldo, seja em contas ativas ou inativas, na data de referência. O valor será depositado diretamente na conta do FGTS, sem necessidade de solicitação, e será proporcional ao montante existente em cada conta no fim de 2025.

Embora a Caixa tenha confirmado que os depósitos serão realizados até o fim de agosto, o índice oficial de distribuição ainda depende da aprovação do Conselho Curador do FGTS.

A expectativa é que a definição ocorra após a reunião do colegiado, prevista para o fim de julho. Somente após essa decisão será possível calcular com precisão quanto cada trabalhador receberá.

Enquanto o índice não é divulgado, os beneficiários podem acompanhar a movimentação pelo aplicativo oficial do FGTS. Assim que o crédito for realizado, o extrato exibirá um lançamento identificado como “AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025”, indicando que o lucro foi incorporado à conta.

Uma dúvida que muitos brasileiros tem é se o dinheiro do FGTS tem algum tipo de rendimento e se existe, qual é o rendimento?

Saiba que sim, as contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) são remuneradas regularmente. Todos os meses, os saldos recebem atualização monetária, além da incidência de juros de 3% ao ano, conforme determina a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

Essa remuneração é aplicada automaticamente pela Caixa Econômica Federal e contribui para o crescimento do valor disponível nas contas do trabalhador ao longo do tempo.

Créditos: Arquivo/Agência Brasil

Projeções dos valores a serem pagos em 2026

As projeções indicam que o montante distribuído em 2026 poderá alcançar ou até superar R$ 14 bilhões.

Além disso, pelo segundo ano consecutivo, a remuneração das contas do FGTS deverá respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que o rendimento total do fundo não pode ser inferior à inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Para estimar o valor a receber, basta multiplicar o índice oficial de distribuição — que será divulgado pelo Conselho Curador — pelo saldo existente na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025.

No entanto, vale lembrar que o crédito do lucro não altera as regras de saque do fundo. Os recursos continuam disponíveis apenas nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e demais modalidades autorizadas.