Os bastidores dos clubes brasileiros seguem quentes com a proximidade da abertura de mais uma janela de transferências. Mas, o assunto “saídas”, também faz parte das equipes, tanto é, que o Internacional pode confirmar a saída do maior zagueiro do clube.

Cria das categorias de base do Internacional, o zagueiro Pedro Kauã pode deixar o clube durante a janela de transferências do segundo semestre. Sem espaço no elenco principal após a chegada do chileno Maripán, a tendência é que o jovem defensor seja emprestado para ganhar mais minutos em campo e retomar a sequência de jogos.

Aos 20 anos, Pedro Kauã é o maior defensor da equipe com 1,93m. O atleta chegou a integrar o grupo principal em algumas partidas sob o comando do técnico Paulo Pezzolano, mas entrou em campo apenas uma vez nesta temporada.

Sua única participação ocorreu nos minutos finais da vitória sobre o Novo Hamburgo, na estreia do Campeonato Gaúcho. O contrato do atleta com o Colorado é válido até maio de 2027.

Créditos: Instagram/@pedro_kaua06

Jogador voltou a defender a equipe sub-20

Durante a intertemporada, o zagueiro voltou a defender a equipe sub-20 e disputou o Campeonato Gaúcho da categoria. Na semifinal contra o Grêmio, em Eldorado do Sul, marcou o gol que garantiu a vitória por 1 a 0, mas acabou expulso após receber o segundo cartão amarelo durante a comemoração do lance.

Pedro Kauã também esteve em campo no empate sem gols diante do Juventude, no primeiro jogo da final do Estadual Sub-20, disputado em Caxias do Sul.

A decisão acontece no próximo sábado (11), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Atualmente, a disputa por espaço na zaga do elenco profissional inclui Maripán, Gabriel Mercado, Félix Torres, Victor Gabriel, Juninho e Clayton Sampaio, cenário que dificulta as oportunidades para o jovem defensor.