Muitos brasileiros buscam ter o Bolsa Família como alternativa para complementar e as vezes até ser a única opção de renda familiar. Entretanto, existem casos que cidadãos perdem o benefício, um cenário que ilustra bem essa situação vem do Rio de Janeiro.

Mais de 393 mil famílias do Rio de Janeiro deixaram o Bolsa Família entre março de 2023, quando o programa foi retomado pelo Governo Federal, e maio de 2026.

O principal motivo para o desligamento foi o aumento da renda familiar, resultado da inserção de beneficiários no mercado de trabalho formal e do crescimento de atividades empreendedoras no estado.

Somente em maio deste ano, cerca de 15,7 mil famílias fluminenses deixaram de receber o benefício por terem superado os critérios de renda exigidos pelo programa.

A cidade do Rio de Janeiro lidera o ranking de desligamentos no estado, com aproximadamente 4,3 mil famílias que saíram do Bolsa Família no período analisado.

Na sequência aparecem Nova Iguaçu, com 1,1 mil desligamentos, Belford Roxo, com cerca de 1 mil, Duque de Caxias, com 860, e São Gonçalo, com 716 famílias.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Avanço na renda das famílias foi registrado nos munícipios

Outras cidades que também apresentaram números expressivos de beneficiários que elevaram a renda e deixaram o programa foram Campos dos Goytacazes (589 famílias), São João de Meriti (471), Itaboraí (333), Magé (314) e Petrópolis (275).

Os dados colocam o Rio de Janeiro na quinta posição entre os estados brasileiros com o maior número de famílias que deixaram o Bolsa Família por melhoria na condição financeira.

Em nível nacional, mais de 5 milhões de famílias deixaram o Bolsa Família desde março de 2023 em razão do aumento da renda. Os números refletem a evolução econômica de parte dos beneficiários, que passaram a atender menos aos requisitos de elegibilidade do programa social.

O governo federal destaca que o Bolsa Família foi estruturado para garantir proteção às famílias em situação de vulnerabilidade, permitindo que aquelas que conquistam melhores condições financeiras possam deixar gradualmente o programa, abrindo espaço para novos beneficiários que necessitam do auxílio.