O Flamengo decidiu manter sua base para a sequência da temporada e recusou duas propostas importantes por jogadores do elenco principal. A direção rubro-negra entende que, neste momento, preservar peças consideradas estratégicas é mais vantajoso do que abrir espaço para novas saídas. A política adotada pelo clube é reforçar o grupo apenas em posições específicas, sem comprometer a estrutura já montada.

De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, uma das ofertas recusadas envolvia o lateral Emerson Royal. O Aston Villa, da Inglaterra, demonstrou interesse no defensor e apresentou uma proposta de 10 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 60 milhões. Apesar da quantia expressiva, o Flamengo optou por interromper as conversas após avaliar que a saída do atleta poderia enfraquecer o elenco em um momento decisivo da temporada.

A comissão técnica participou das discussões internas e considerou que perder um jogador experiente neste período poderia dificultar o planejamento esportivo. Com isso, a negociação esfriou e o clube decidiu manter Emerson Royal à disposição para os próximos compromissos, tratando sua permanência como um importante ganho para o restante do ano.

Além do lateral, o atacante Luiz Araújo também recebeu uma investida do Al-Sadd, do Catar. Entretanto, a diretoria rubro-negra rejeitou rapidamente qualquer possibilidade de negociação. A decisão foi baseada, principalmente, na importância do jogador dentro do sistema ofensivo e na dificuldade de encontrar um substituto com características semelhantes durante a janela de transferências.

Com a permanência de Emerson Royal e Luiz Araújo, o Flamengo considera ter garantido dois “reforços” internos para a sequência da temporada. A estratégia demonstra que o clube pretende priorizar a estabilidade do elenco e buscar apenas contratações pontuais, preservando atletas considerados fundamentais para alcançar os objetivos esportivos em 2026.