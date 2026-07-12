Quem é beneficiário do Bolsa Família ou até mesmo aqueles que buscam aprovação para receber o benefício, tem algumas dúvidas envolvendo pagamentos. Falando sobre esse assunto, um questão muito presente envolve a negativação: afinal, quem está com o nome sujo, pode receber valores do programa?

Estar com o nome negativado não impede uma pessoa de receber o Bolsa Família. Mesmo que o beneficiário tenha dívidas em aberto ou esteja inscrito em serviços de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, isso não interfere no direito ao auxílio.

Os critérios do programa são baseados na renda da família e nas informações registradas no Cadastro Único (CadÚnico), e não na situação financeira do cidadão.

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Diferença entre a negativação e o documento irregular

É importante, porém, diferenciar o nome sujo de um CPF irregular. Enquanto a negativação por dívidas não afeta o benefício, um CPF com pendências na Receita Federal pode causar bloqueios ou até a suspensão dos pagamentos. Por isso, é fundamental manter o documento em situação regular e os dados cadastrais sempre atualizados.

O Bolsa Família pode ser suspenso ou cancelado quando a família deixa de cumprir as regras do programa, por isso é importante estar atento.

Entre as regras estão a atualização do CadÚnico a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na composição familiar, a manutenção da vacinação das crianças, o cumprimento da frequência escolar dos estudantes, o acompanhamento pré-natal das gestantes e o respeito ao limite de renda estabelecido pelo governo.

Para evitar problemas, os beneficiários devem verificar regularmente a situação do CPF junto à Receita Federal, manter o Cadastro Único atualizado no CRAS do município e acompanhar as informações do benefício pelos aplicativos oficiais do Bolsa Família e do Caixa Tem.

Dessa forma, é possível identificar rapidamente qualquer pendência e garantir a continuidade do pagamento do auxílio.