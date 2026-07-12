O Manchester United resolveu abrir os cofres para contratar dois jogadores brasileiros nesta janela de transferências. O gigante inglês gastará mais de meio bilhão nas aquisições dos direitos econômicos dos volantes Ederson, da Atalanta, e Andrey Santos, do Chelsea.

Conforme noticiou o portal The Athletic, os Red Devils vão desembolsar 40,5 milhões de euros fixos na compra de Ederson. O negócio ainda envolve mais 4,5 milhões de euros em bônus atrelados a metas esportivas. O contrato será válido até meados de 2030, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Já a aquisição de Andrey custará 56 milhões de euros fixos, com cerca de 2,4 milhões de euros em bônus por desempenho. O vínculo também será válido até meados de 2030. Sem espaço nos Blues, diante da concorrência com Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Roméo Lavia, o ex-Vasco deve ter mais espaço em Old Trafford.

O United estava em busca de meio-campistas no mercado da bola para fortalecer o setor pensando na disputa da próxima jornada. Em especial para a função de primeiro volante, tendo em vista que o também brasileiro Casemiro se despediu do clube ao final da temporada passada, quando chegou ao fim o seu contrato.

Créditos: Instagram/Andrey Santos

Manchester United está de volta a Champions League

Os esforços dos Diabos Vermelhos no mercado da bola não são por acaso. O time conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões e, por isso, quer chegar forte e com condições de competir entre os melhores do continente em 2026/27.

A última vez que a equipe esteve na principal competição europeia foi na temporada 2023/24, quando acabou sendo eliminada ainda na primeira fase. Será a primeira vez da agremiação vermelha de Manchester no novo formato do certame.

Junto da Internazionale, da Itália, o tradicional clube britânico ocupa a prateleira dos tricampẽoes da “Orelhuda”.