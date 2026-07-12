A próxima edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, prevista para 2029, ainda não tem sede definida, mas o Catar surge como o principal candidato para receber o torneio. De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol AS, a entidade máxima do futebol avalia a possibilidade de levar a competição ao país do Oriente Médio e promover mudanças significativas em seu formato.

Entre as propostas em discussão está a ampliação do número de participantes para 48 equipes, tornando o torneio ainda mais abrangente e competitivo. A ideia, no entanto, também traz desafios relacionados ao calendário e à logística da competição.

Caso o Catar seja escolhido como anfitrião, a tendência é que o Mundial de Clubes seja disputado entre dezembro e março, repetindo a estratégia adotada durante a Copa do Mundo de 2022. A mudança seria necessária devido às altas temperaturas registradas no país durante o meio do ano, período em que a competição ocorreu nos Estados Unidos em 2025.

A alteração de datas, porém, exigiria uma profunda reorganização no calendário do futebol internacional, especialmente para os clubes europeus. As equipes do Hemisfério Norte teriam de ajustar suas temporadas para abrir espaço ao torneio, algo que ainda gera debates entre dirigentes e organizadores.

Além do Catar, o México também demonstrou interesse em receber o Mundial. A presidente do país, Claudia Sheinbaum, já declarou publicamente o desejo de sediar a competição, aproveitando a estrutura montada para a Copa do Mundo de seleções.

As discussões seguem em andamento, com a participação ativa da European Club Association, entidade que representa os clubes europeus. A definição sobre a sede e o formato do torneio deverá ocorrer nos próximos anos.