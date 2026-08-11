Nos últimos dias, o Flamengo viu os planos de contratar Thiago Almada e Luiz Henrique irem por água abaixo. Ainda que as negociações tenham dado errado, o clube carioca continua na busca por reforços nesta janela de transferências e, nesse sentido, já possui dois novos alvos: o meia Alex Luna e o atacante Tiziano Perrotta.

O interesse em Luna foi confirmado pelo próprio atleta, em entrevista concedida à ESPN, após a vitória do Instituto, por 1 a 0, sobre o Gimnasia Mendoza. “Sim. Há alguns dias ligaram para o meu representante. Vamos ver o que acontece nestes dias”, afirmou o argentino, autor do tento.

Apesar do contato, nenhuma proposta oficial foi feita até o momento. O Rubro-Negro avalia as condições de negócio e a possibilidade de avançar nas conversas. O cenário é parecido com o de Perrotta, atacante do Banfield. O jogador é observado, porém nenhuma oferta foi realizada.

Tiziano tem contrato com o Banfield até o fim de 2027 e está avaliado em 2 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 11,7 milhões. Ambos fazem parte do planejamento do Mais Querido de buscar jovens nomes sul-americanos pensando no desenvolvimento e, obviamente, no lucro que podem gerar no futuro.

Créditos: Adriano Fontes/Flamengo

Flamengo chega em momento decisivo sem reforços

Até poucos dias atrás, o torcedor flamenguista achava que contaria com Almada e LH para o restante da temporada. A expectativa era de que ambos chegassem para elevar ainda mais o nível do elenco na briga pelos principais títulos. Mas a realidade é bem diferente.

Os selecionáveis não só não vieram, como também não chegou nenhum outro reforço. Por conta disso, a diretoria rubro-negra, em especial o presidente Bap e o diretor José Boto, está sendo alvo de muitas críticas relacionadas a atuação no mercado da bola.

A primeira decisão que o Flamengo tem pela frente é contra o Cruzeiro. Nesta quarta-feira (12), os brasileiros se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no Mineirão.