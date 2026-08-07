Ativo nesta janela de transferências, o Flamengo acertou a saída de volante formado em suas categorias de base para o futebol europeu. Paralelamente, o clube da Gávea também estuda a possibilidade de vender outra cria de sua formação para o Red Bull Bragantino.

Quem deixou o Rubro-Negro foi o volante Rayan Lucas, de 21 anos de idade. Sem espaço sob o comando do técnico Leonardo Jardim, ele não seria utilizado no restante da temporada. Tanto é que não chegou a ser relacionado nenhuma vez após o retorno da paralisação para a Copa do Mundo.

Rayan foi cedido em definitivo para o Alverca, de Portugal. A princípio, o Mengão não receberá nada pela transferência. No entanto, manterá 50% dos direitos econômicos do jovem atleta, podendo faturar com uma venda futura. A expectativa é de que ele possa ter mais minutos e ganhar rodagem nos gramados lusitanos.

Enquanto isso, a cúpula flamenguista também trata da situação de Wallace Yan. De acordo com informações da jornalista Aisa Simplicio, Fla e Red Bull Bragantino retomaram as negociações relacionadas ao atacante. As partes discutem o melhor modelo de negócio para viabilizar a transferência ainda nesta janela, que vai até 11 de setembro.

Créditos: Instagram/Wallace Yan

Flamengo e Bragantino podem finalmente fechar negócio

No início do ano, os clubes carioca e paulista ficaram muito perto de fechar a transferência de Wallace Yan. O jogador até chegou a se despedir dos companheiros e já estava preparado para pegar as malas e mudar de vez para Bragança Paulista.

Contudo, divergências contratuais impediram que o martelo fosse batido. Agora, portanto, as partes podem, finalmente, concretizar a movimentação. Promessa da base rubro-negra, o atacante teve lampejos quando foi promovido ao profissional, mas não conseguiu ter uma sequência.

Seu contrato com o Mais Querido, vale lembrar, é válido até o fim de 2027 e contempla uma multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 356,1 milhões).