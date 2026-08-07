Nesta quinta-feira (6), o Palmeiras anunciou a contratação da zagueira Antonia Silva, que chega para fortalecer o elenco feminino depois de anos defendendo o Real Madrid. Enquanto isso, o clube paulista também definiu uma posição em relação a Luiz Henrique, que passou a ser especulado como alvo no noticiário do mercado da bola.

Antes de acertar com o Verdão, Antonia vestiu o uniforme do Real por duas temporadas. Além da equipe merengue, também atuou por Madrid CFF (2019-2022) e Levante UD (2022-2024) no futebol espanhol. Aqui no Brasil, se destacou vestindo as camisas de Tiger/Portuguesa, São José, Ponte Preta, Audax e São Paulo.

Convocada em várias oportunidades para representar a Seleção Brasileira, a atleta foi bicampeã da Copa América (2022-2025) e prata nas Olimpíadas de Paris (2024), além de disputar a Copa do Mundo (2023). Agora, aos 32 anos de idade, retorna ao país para integrar o elenco alviverde.

Já em relação a possível chegada de Luiz Henrique para qualificar o plantel de Abel Ferreira no masculino, esta está descartada. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, não existe negociação nem muito menos interesse do Palestra no atacante que atua no Zenit, da Rússia, e está na mira do Flamengo.

Créditos: Instagram/Luiz Henrique

Reforço celebrou chegada ao Palmeiras

Segundo Antonia, a negociação com o Verde aconteceu de forma tranquila. A jogadora destacou o projeto apresentado pelo clube paulista e afirmou estar pronta para fazer história em campo vestindo o manto palestrino daqui em diante.

“Chego com a melhor expectativa possível, pronta para somar, ajudar a equipe e construir uma história bonita, conquistando grandes objetivos com esta camisa. A torcida pode esperar uma jogadora que vai se dedicar ao máximo em todos os momentos. A garra é uma das minhas principais características, e entrega nunca vai faltar”, disse, em entrevista ao site do Palestra.