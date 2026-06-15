Ativo no mercado da bola, o Fluminense pode fazer uma troca e, com isso, acabar dando um famoso chapéu no Flamengo. A possível movimentação envolve Nelson Deossa, volante colombiano do Real Betis, da Espanha, apontado como alvo do Rubro-Negro.

Segundo informações do canal Ligados No Flu, no YouTube, um intermediário tem interesse em levar Facundo Bernal, do Flu, para o Betis. Esse intermediário estaria tentando uma troca envolvendo Deossa e mais uma quantia em dinheiro para o time carioca.

Diante dos rumores, o Tricolor das Laranjeiras negou ter realizado qualquer movimentação em relação ao meio-campista colombiano. Antes um destaque da equipe do Benito Villamarin, o atleta está em declínio e tem sido notícia mais pelos portais de fofoca do que tem feito dentro de campo por lá.

Deossa disputou 33 partidas na temporada passada, oscilando bastante entre titularidade e reserva, e marcou apenas um gol. Seu contrato é válido até 2030 e ele está avaliado em 9 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 52,7 milhões.

Créditos: Instagram/Nelson Deossa

Fluminense pode dar chapéu no Flamengo

O chapéu do Flu em cima do Fla se daria porque o Mengão vem sendo apontado no noticiário do mercado da bola como um dos interessados no jogador. Além dos rivais brasileiros, o River Plate também está na parada.

Inclusive, a agremiação de Buenos Aires teria puxado o freio de mão após o Fla se colocar no páreo. O movimento do clube da Gávea teria feito o Betis subir a pedida pelo colombiano. Contudo, nenhuma proposta foi feita até o momento.

A diretoria flamenguista monitora jogadores do setor de meio de campo devido a incerteza a respeito das condições físicas de Arrascaeta para a sequência da temporada. Além das condições do camisa 10 uruguaio, existe a possibilidade da venda de Jorge Carrascal.