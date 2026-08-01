O sistema Pix voltou a ganhar reconhecimento internacional após ser citado em um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI). O documento aponta que a ferramenta transformou a forma como os brasileiros realizam pagamentos. Também ressalta impactos positivos na inclusão financeira e na modernização do mercado.

Segundo a análise do organismo internacional, o modelo brasileiro facilitou o acesso da população aos serviços financeiros. A ampla adesão ao sistema reduziu custos para usuários e empresas. Além disso, acelerou a digitalização das operações bancárias em diferentes regiões do país.

Pix amplia concorrência no sistema financeiro

Durante entrevista à CNN Money, o ex-diretor do FMI, Otaviano Canuto, explicou que esse tipo de avaliação é realizado periodicamente em países considerados relevantes para a economia mundial. No caso brasileiro, o levantamento anterior havia sido divulgado há cerca de seis anos. O novo relatório mostra mudanças expressivas desde então.

Entre os principais destaques, o FMI classifica o Pix como uma inovação de grande impacto. O sistema teria impulsionado a concorrência entre instituições financeiras. Isso ocorreu porque sua estrutura de baixo custo favoreceu a expansão de bancos digitais e novos participantes do mercado.

Na avaliação apresentada, a popularização dos pagamentos instantâneos também contribuiu para diminuir a concentração do setor bancário. Com mais opções disponíveis, consumidores passaram a contar com alternativas além das instituições tradicionais. O cenário incentivou maior competitividade entre os serviços financeiros.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Recomendações para fortalecer o sistema

Embora reconheça os avanços, o relatório também apresenta sugestões para aprimorar a estrutura do Pix. Uma delas propõe separar as atividades operacionais das funções de fiscalização. Conforme Canuto, esse modelo já é adotado em diferentes sistemas financeiros ao redor do mundo.

Outra recomendação envolve o reforço das medidas de segurança digital. O FMI considera que ataques cibernéticos ligados aos serviços tecnológicos representam um risco relevante. Por isso, defende maior atenção aos mecanismos de supervisão e proteção da infraestrutura.