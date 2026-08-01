O Manchester City movimenta os bastidores da janela de transferências com duas movimentações distintas envolvendo atletas de destaque. O clube inglês identificou o meio-campista Ayyoub Bouaddi, de 18 anos como o sucessor ideal para Rodri em uma negociação de 100 milhões de euros.

Enquanto a diretoria trabalha para garantir o reforço, o atacante brasileiro Savinho manifestou formalmente ao clube o desejo de sair nesta janela. O jogador busca novos desafios para recuperar o protagonismo perdido na última temporada e almeja o retorno à Seleção Brasileira.

Negociações pelo meio-campista Ayyoub Bouaddi: Manchester City

As conversas entre o Manchester City e o Lille avançam para selar a transferência da jovem promessa marroquina. O valor do negócio gira em torno de 100 milhões de euro, quantia que reflete o investimento necessário para viabilizar a transição no setor central da equipe.

Existe a possibilidade de o jogador integrar o elenco de forma imediata ou permanecer em seu clube atual até julho de 2027. O atleta, que representou o Marrocos na Copa do Mundo de 2026 acumula 95 jogos profissionais desde a temporada 2023/24 atuando pelo time francês.

O futuro de Rodri e a saída de Savinho

O volante Rodri possui contrato vigente por mais um ano, mas o excelente desempenho na Copa do Mundo despertou o interesse do Real Madrid. O clube espanhol estuda realizar uma oferta de quase R$ 350 milhões para garantir a contratação do experiente jogador nesta janela.

Já no setor ofensivo, Savinho busca transferência após disputar apenas 1.500 minutos durante a temporada 2025/2026 pelo City. O atacante vê no Tottenham um possível destino, já que o clube londrino busca nomes para o ataque e mantém o brasileiro na lista de prioridades para o elenco.

A instabilidade na minutagem em campo durante o último ano motivou o atacante a procurar uma saída definitiva do atual clube. O Tottenham, por sua vez segue reforçando sua estrutura com nomes como Tonali e Andrew Robertson para elevar o patamar competitivo do time nesta temporada.

As movimentações nos bastidores de Manchester e Londres prometem definir os novos elencos até o fechamento da janela de transferências europeia. O desfecho dessas transações impactará diretamente o planejamento tático das equipes que disputam os principais títulos do Futebol mundial nos próximos meses.