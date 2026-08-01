Josimar Dias, o Vozinha, foi oficializado como novo reforço do Colo-Colo, do Chile, para a sequência da temporada na semana passada. Sensação da Copa do Mundo de 2026, o goleiro cabo-verdiano de 40 anos de idade estava livre no mercado e vinha sendo especulado em muitos times.

De acordo com informações da Rádio ADN, o veterano ganhará 47 milhões de pesos chilenos por mês, o equivalente a R$ 254 mil, ao longo do contrato de 18 meses. São cifras elevadas para os padrões do país vizinho, mas que ficam abaixo das maiores remunerações do elenco.

Os vencimentos de Vozinha representam 40% do salário de Arturo Vidal, dono da maior remuneração do plantel: 114 milhões de pesos chilenos mensais, ou R$ 616 mil. O goleiro fica no mesmo patamar de nomes como Tomás Alarcón e Víctor Felipe Méndez, em uma faixa intermediária.

Antes de ser oficializado como novo reforço do Cacique, o atleta chegou a ser alvo do Inter Miami, dos Estados Unidos, para jogar ao lado de Lionel Messi. Por aqui no Brasil, teve seu nome ligado a equipes como Avaí, Atlético-GO e Ceará no noticiário do mercado da bola.

Créditos: Instagram/Vozinha

Vozinha precisará brigar por espaço no Colo-Colo

Apesar de toda a repercussão da transferência, o cabo-verdiano não encontrará vida fácil no time chileno. Isso porque ele não foi um pedido do técnico Fernando Ortiz e precisará trabalhar bastante para conquistar a posição entre os onze iniciais.

Questionado sobre a chegada do jogador, na semana passada, o treinador argentino deixou claro que não fez parte das negociações e não foi o responsável por ela. Segundo o comandante, o goleiro será mais um no plantel do atual líder do campeonato nacional.

“Não estive envolvido nas negociações, não sou responsável por essas coisas. Sei, e tenho plena consciência disso, que ele é apenas mais um jogador que terá que lutar por seu lugar, como todos os outros”, disse o técnico.