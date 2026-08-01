Leonardo Jardim ainda não foi demitido, mas já começa a balançar no cargo. O desempenho e os resultados recentes do Flamengo ligaram um alerta em relação à sequência da temporada e, com isso, o futuro do técnico português no Ninho do Urubu é incerto.

Por enquanto, o treinador conta com respaldo da diretoria para cumprir o contrato válido até dezembro de 2027 – período que coincide com o fim do mandato de Luiz Eduardo Baptista na presidência. Mas caso a cúpula rubro-negra mude de ideia, terá de pagar a multa milionária prevista no compromisso.

Segundo informações da Agência RTI Esporte, a cláusula determina o pagamento de R$ 6 milhões, considerando salários e outros valores relacionados ao vínculo. As cifras contemplam seus meses de salários do profissional, com previsão de quitação em seis parcelas. Já no que diz respeito aos direitos de imagem, teriam que ser pagos os três meses seguintes após a rescisão.

Vale ressaltara que a multa de Jardim não inclui de forma automática os integrantes de sua comissão técnica. Fazem parte da equipe do lusitano António Vieira, José Barros e Diogo Dias, que também estiveram ao seu lado no Cruzeiro, em 2025.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim é contestado no Flamengo

Conforme destacado anteriormente, os resultados recentes e o desempenho do time não têm agradado os flamenguistas. Sem dúvidas, Jardim vive seu pior momento desde que chegou ao clube, no início do ano, para substituir Filipe Luís.

O empate com o Internacional, pelo Brasileirão, no meio de semana, aumentou a pressão sobre o português. O resultado fez a equipe estacionar na tabela de classificação do campeonato e permitiu ao Palmeiras abrir oito pontos de vantagem na liderança.

Por enquanto, o treinador continua contando com o apoio da direção, que não trabalha com uma demissão neste momento. Mas, como se sabe, o futebol brasileiro é imediatista e tudo pode mudar de uma hora para a outra.