O Bolsa Família estabelece o pagamento mínimo de R$ 600 por família, mas esse não é necessariamente o valor final recebido por todos os beneficiários. Em algumas situações previstas nas regras do programa, a parcela mensal pode ser ampliada. Entre as principais dúvidas está a de casais que ainda não têm filhos.

Quem pode participar do programa

A ausência de filhos não impede que um casal seja incluído no Bolsa Família. Para ingressar no programa, é necessário cumprir os critérios de renda definidos pelo Governo Federal e manter inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único (CadÚnico). O benefício é destinado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Após a aprovação, o valor inicial garantido é de R$ 600 por grupo familiar. Entretanto, a quantia pode variar conforme as informações registradas no cadastro oficial. Por isso, manter os dados corretos é fundamental para que o cálculo seja realizado de forma adequada.

O programa considera fatores como renda mensal e composição familiar para definir o benefício. Dessa maneira, alterações na situação da família podem modificar o valor pago. Sempre que houver mudanças, elas devem ser informadas ao setor responsável pelo CadÚnico.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Quando o benefício pode ultrapassar R$ 600

Na maior parte dos casos, casais sem filhos recebem apenas o valor mínimo previsto pelo programa. Porém, existe uma exceção importante envolvendo a gravidez. Se uma das integrantes da família estiver gestante e essa condição constar corretamente nos sistemas oficiais, poderá ser concedido o adicional previsto para esse público.

Além das gestantes, o Bolsa Família oferece benefícios complementares para famílias com crianças pequenas, adolescentes e nutrizes, que são mães de bebês com até seis meses de idade. Esses adicionais elevam o valor total da parcela mensal. Assim, o pagamento final depende das características de cada família.