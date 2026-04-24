Jogador comprado pelo Athletico no ano passado valorizou tanto que agora pode ser vendido pelo triplo do dinheiro. O atleta em questão é o atacante Kevin Viveros, destaque da agremiação paranaense, que está na mira de gigantes como Corinthians e Flamengo, bem como de outras equipes do Brasil e do mundo.

De acordo com informação do portal ‘ge’, tanto o Alvinegro Paulista quanto o Rubro-Negro carioca buscaram saber mais a respeito da situação do centroavante de 25 anos de idade na Arena da Baixada. Times estrangeiros também fizeram sondagens recentemente visando a próxima janela de transferências.

Apesar do forte assédio sobre o camisa 9, o Furacão não tem interesse em negociá-lo neste momento. As propostas colocadas na mesa da diretoria rubro-negra até agora já ultrapassaram a casa dos 18 milhões de dólares, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 89,5 milhões.

Créditos: Instagram/Kevin Viveros

Para se ter uma ideia, isso representa o triplo que o Athletico pagou para tirá-lo do Atlético Nacional, da Colômbia, em meados de 2025. Aliás, a diretoria do clube paranaense estuda oferecer uma renovação e uma valorização salarial ao jogador, cujo contrato é válido até junho de 2028.

Viveros deixou Vitor Roque para trás

Em meados do ano passado, o Furacão desembolsou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27,5 milhões) para tirar o atacante do Nacional. Essa movimentação fez dele a contratação mais cara de toda a história da agremiação.

O colombiano ultrapassou Vitor Roque no ranking das principais aquisições. Para tirar o Tigrinho do Cruzeiro, em 2022, a diretoria atleticana investiu R$ 24 milhões.

Na atual temporada, Viveros soma sete gols e uma assistência em 14 partidas disputadas. Ao todo, são 17 tentos e quatro passes para gol em 39 partidas com a camisa rubro-negra – não por acaso, tem despertado o interesse de equipes rivais.