Em 2024, o Corinthians concretizou uma das maiores negociações recentes de sua base ao transferir Gabriel Moscardo para o Paris Saint-Germain. O acordo foi fechado por 20 milhões de euros, valor que correspondia a cerca de R$ 107,5 milhões na cotação da época. Do montante total, o clube paulista ficou com aproximadamente 18,5 milhões de euros, além da possibilidade de receber bônus adicionais caso metas previstas em contrato fossem alcançadas.

Enquanto Gabriel inicia sua trajetória no futebol europeu, outro integrante da família Moscardo começa a ganhar espaço dentro do Parque São Jorge. Miguel Moscardo, de apenas 15 anos, vem se destacando nas categorias de base do Corinthians e já desperta atenção por suas atuações consistentes e pelo desempenho ofensivo acima da média para sua idade.

Atuando como atacante, Miguel tem acumulado números expressivos ao longo da temporada, demonstrando qualidade na finalização e participação decisiva em diversas partidas. O jovem também chama a atenção pela maturidade dentro de campo, característica que tem sido observada de perto pelos profissionais responsáveis pela formação de atletas no clube alvinegro.

A ascensão de Miguel reforça a tradição corintiana na revelação de talentos e aumenta a expectativa dos torcedores sobre o futuro da joia da base. Seguindo os passos do irmão mais velho, o atacante busca construir sua própria história com a camisa do Timão e já surge como uma das promessas mais interessantes das categorias inferiores do clube.