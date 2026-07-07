O volante Evertton Araújo colocou fim às especulações sobre uma possível saída do Flamengo nesta janela de transferências. Apesar do interesse demonstrado pelo Monaco, da França, o meio-campista afirmou que, neste momento da carreira, sua prioridade é permanecer no clube carioca e seguir em busca de conquistas.

Nos bastidores, a equipe francesa teria realizado uma consulta para entender a situação do atleta e avaliava apresentar uma proposta oficial. O jogador é visto com bons olhos pelo departamento de futebol do Monaco, que acompanha sua evolução, enquanto a diretoria rubro-negra também considera o volante uma peça importante para o elenco comandado por Filipe Luís. A identificação do executivo Thiago Scuro com o atleta também reforçou o monitoramento realizado pelo clube europeu.

Evertton ganhou espaço na equipe principal durante o primeiro semestre após a lesão de Erick Pulgar. Aproveitando a oportunidade, o jovem apresentou boas atuações, conquistou a confiança da comissão técnica e passou a receber sequência entre os titulares. O bom desempenho aumentou sua visibilidade no mercado internacional e despertou o interesse de equipes do exterior.

Mesmo reconhecendo que atuar na Europa está entre seus principais objetivos profissionais, o volante deixou claro que não pretende antecipar esse passo. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, Evertton destacou que está satisfeito com o momento vivido no Flamengo e prefere manter o foco na temporada.

O jogador afirmou que encara a fase atual com tranquilidade, atribuindo o crescimento ao trabalho desenvolvido diariamente. Segundo ele, vestir a camisa do Flamengo e disputar títulos continua sendo sua maior motivação. Dessa forma, a tendência é que o volante permaneça no elenco rubro-negro, adiando qualquer negociação com o futebol francês enquanto busca consolidar ainda mais sua trajetória no clube.