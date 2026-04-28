A Fórmula 1 passou por mudanças significativas em sua estrutura, e a equipe Audi não ficou de fora. Na última sexta-feira (24), a Audi anunciou a contratação de Allan McNish como novo diretor de corridas, após a saída de Jonathan Weathley.

Essa mudança é vista como um passo importante para a equipe e foi celebrada pelo piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, que está em sua segunda temporada como titular na F1 em 2026. Allan McNish é um nome respeitado dentro da Audi e tem um histórico relevante na construção do projeto da montadora na Fórmula 1.

Ele teve um papel importante na equipe, especialmente durante sua atuação na Fórmula E até 2021. McNish já trabalhou com um piloto brasileiro anteriormente, o que traz um fator de familiaridade ao ambiente da equipe. Bortoleto expressou confiança na contribuição de McNish, destacando que ele é uma fonte de conselhos e tem uma mentalidade vitoriosa.

A Carreira de Allan McNish

Antes de assumir o cargo na Audi, McNish teve uma carreira de sucesso como piloto. Sua passagem pela Fórmula 1 ocorreu em 2002, defendendo a Toyota, mas foi no Mundial de Endurance que ele realmente se destacou.

Com três vitórias nas 24 Horas de Le Mans e um título mundial em 2013, McNish traz uma experiência valiosa para a equipe. Bortoleto enfatizou que a presença de um ex-piloto de sucesso como McNish é crucial para a mentalidade da equipe, pois ele compreende o que a Audi pode alcançar.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana com o GP de Miami, após uma pausa de cinco semanas no calendário. Bortoleto valorizou o tempo de inatividade, que permitiu melhorias na fábrica, mas também expressou ansiedade para voltar às corridas. A equipe Audi chega à etapa com novas expectativas, especialmente com a liderança de McNish.