Para consumir um ótimo picolé nem sempre é necessário visitar as melhores sorveterias da sua cidade ou até de outras vizinhas. Em alguns casos, a melhor opção está na própria cozinha, quando você adquire os ingredientes e segue uma receita. Aliás, os procedimentos sequer precisam ser complexos.

O picolé de chocolate misturado com coco, que é conhecido por prestígio, é um dos que podem ser feitos de maneira simples na sua cozinha. Basta seguir a receita e, claro, comprar os ingredientes. Nos dias de altas temperaturas, um sorvete sempre é recomendado.

O prestígio aparece como uma opção para fugir da rotina. Não é o sabor mais comum, como somente chocolate ou morango etc, mas é tão gostoso quanto. Quando é possível fazer na própria casa, então, melhora muito. Por isso, a receita do sorvete ganhou fama na internet entre os brasileiros e brasileiras.

Qual é a receita do picolé de prestígio?

Em relação aos ingredientes, você precisa ter na sua cozinha: chocolate meio amargo, creme de leite espesso, leite de coco, açúcar e coco fresco ralado. O primeiro passo é derreter o chocolate até que fique cremoso. Nesse início, é possível fazer no banho-maria ou em um micro-ondas.

Depois do chocolate meio amargo ficar na textura ideal, é hora de incorporar o creme de leite e misturar com um batedor de arama até ficar homogêneo. Os próximos incrementos são, primeiramente, do leite de coco e, aos poucos, do açúcar. O gran finale é finalizar com o coco ralado. Com a massa produzida, basta colocar em formas de picolé e levar ao congelador.